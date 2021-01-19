Первый заместитель губернатора Челябинской области Виктор Мамин во вторник, 19 января, стал президентом региональной федерации дзюдо, а жена главы региона Ирина Текслер возглавила попечительский совет. Такое решение было принято на внеочередной конференции спортивной организации, где выбирали ее новый руководящий состав.— Мероприятие прошло в дистанционном формате, — сообщили в пресс-службе министерства спорта Челябинской области. — Участники единогласно избрали президентом федерации дзюдо региона Виктора Мамина, а Ирину Текслер — председателем попечительского совета.Новый руководящий состав федерации будет развивать и популяризировать дзюдо в Челябинской области: от массового до спорта высших достижений.Отделения дзюдо в регионе открыты в 17 спортивных школах, центре олимпийской подготовки по дзюдо имени Миллера и в 12 клубах. В общей сложности им занимаются около 5000 человек.За 50-летнюю историю развития дзюдо в Челябинской области подготовлены олимпийский чемпион Мансур Исаев и два чемпиона мира — Григорий Веричев и Виталий Макаров, два десятка призёров Олимпийских игр, чемпионатов планеты и континента.В Челябинске на высочайшем организационном уровне были проведены чемпионаты Европы-2012 и Мира-2014 по дзюдо, которые признаны лучшими в истории этих состязаний. Ведущие дзюдоисты Челябинской области и их резерв ведут подготовку к летним Олимпийским играм в Токио-2020, которые перенесены на 2021 год, и Олимпиаде-2024 в Париже. В Центре олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области, которому в марте 2018 года присвоено имя заслуженного тренера России Миллера, созданы все необходимые условия для повышения спортивного мастерства и достижения высоких результатов.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru