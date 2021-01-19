В Челябинской области завершены поиски девятилетнего мальчика, который вчера днем пропал в Златоусте. Об этом во вторник, 19 января, сообщил руководитель пресс-службы поискового отряда «ЛизаАлерт» Челябинской области Василий Ганин.— Ребенок найден сотрудниками полиции Златоуста в одном из ТРЦ города, — рассказал Василий Ганин. — Мальчик жив, здоров, с ним все хорошо. Подробностей, где он пропадал — нет.Известно, что мальчик живет с мамой. Накануне он ушел со школы в 14:30, и дома в 17:00, когда мама вернулась с работы, его не оказалось. Женщина обратилась в полицию. Утром к поискам подключились волонтеры «ЛизаАлерт». Ночью на улице было холодно, и поисковики боялись, что мальчик мог попасть в беду.