В Челябинскую область в среду, 20 января, придут снегопады, местами — сильные. Публикуем прогноз погоды в Челябинске и Челябинской области на завтра.Снегопад в регионе начнется ночью. По данным челябинского гидрометцентра, температура воздуха будет минус 17..22 градуса. Днем — минус 14..19 градусов. Снег будет идти и днем, но уже со слабыми метелями в некоторых районах.В Челябинске 20 января ночью температура будет минус 17..19 градусов. В городе также будет идти сильный снег. Такая же погода будет весь день: минус 14…16 градусов и снег.Небольшие осадки задержатся в регионе до 21 января. Уже в четверг днем снег прекратится.В региональном миндортрансе напомнили, что в неблагоприятную погоду лучше избегать поездок по трассам. При возникновении нештатных ситуаций обращаться по телефонам 101 и 112, а также в диспетчерскую службу Миндортранса: (351) 237 88 92.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru