Два предыдущих домашних матча «медведи» выиграли — у «Витязя» (2:1) и «Локомотива» (4:0). Нынешний соперник — «Авангард». В этом сезоне черно-белые уже «обожглись» с «ястребами» в Подмосковье (сейчас омичи базируются в Московской области) — 3:5. По ходу матча «Трактор» тогда уступал 0:3, но сумел отыграться, однако победу праздновал «Авангард».В сегодняшнем матче история начала повторяться. К началу второго периода челябинцы уступали 0:3 (гости открыли счет уже на первой минуте). «Трактор» отыграл одну шайбу за четыре секунды до конца того же второго отрезка матча — гол на счету Вячеслава Основина. В начале третьего Ник Бэйлен сократил счет до минимума — 2:3, но такой результат в пользу гостей сохранился до конца матча.Кстати, сегодня 19 января День рождения отмечает губернатор Челябинской области и по «совместительству» президент ХК «Трактор» Алексей Текслер. Получается, как в известном спортивном анекдоте — «руководители просили на именины победу, а игроки уже купили галстук».Черно-белые попытаются исправить положение в следующем домашнем матче: 21 декабря «Трактор» сыграет в Челябинске с уфимским «Салаватом Юлаевым».К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru