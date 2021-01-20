В ночь на 20 января в Челябинске начался снегопад. На улицы города вывели 219 единиц техники и 93 рабочих. За ночь вывезено 3302 тонны снега.— Производилась механизированная очистка от снега дорожного покрытия, остановок общественного транспорта, тротуаров, прилотковой части. Выполнялся сбор и вывоз снега, мусора, грязи, велась подсыпка опасных участков для предотвращения образования гололеда, — рассказали в комитете дорожного хозяйства.С утра город сковали 8-балльные пробки. Автомобилисты жалуются: даже там, где почищено, образуются заторы.По данным синоптиков челябинского Гидрометцентра, в ближайшие сутки снегопад продолжится. Температура воздуха днем -13..-15, ночью -21..-23. Завтра днем будет облачная погода с прояснением, без существенных осадков.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru