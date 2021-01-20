Следственный комитет прекратил дело об убийстве студентки из Челябинска Лилии Бирулиной, пропавшей во время прогулки на катере в Крыму. Ее тело до сих пор не найдено. Под подозрением был ее спутник — Петр Шапиро.Теперь мужчину обвиняют в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшем смерть человека (ч.2 ст. 263 УК РФ). Уголовное дело направлено в Севастопольскую транспортную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.Как установил Крымский следственный отдел на транспорте, владелец катера Петр Шапиро и Лилия Бирулина вышли в открытое море, несмотря штормовое предупреждение. В какой-то момент девушка упала. на ней не было спасжилета.— Более того, мужчина сам спустился в воду, оставив судно на ходу. Катер был отнесен волной и ветром на расстояние. Девушка, пытаясь в шторм добраться вплавь до побережья Гагаринского района, утонула на глазах у спутника, — сообщили в СУ СКР по республике Крым и Севастополю.Петр Шапиро был задержан, от него были получены признательные показания.— Уголовное дело по статье «Убийство» (ч.1. ст. 105 УК РФ) прекращено в связи с полученным комплексом данных о том, что в отношении девушки не было совершено преступление криминального характера, — объяснили в следственном комитете.Напомним, Лилия Бирулина уехала учиться на лингвиста в Севастополь. 29 сентября она отправилась кататься на катере с бизнесменом. После того, как девушка неделю не выходила на связь с семьей. Тогда родственники начали волноваться и кинули клич о помощи.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru