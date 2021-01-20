ВТБ запустил оформление автокредита в мобильном банке

Фото: предоставлено ВТБ

ВТБ одним из первых на рынке внедряет онлайн-покупку автомобиля в кредит. Теперь заемщики могут подать заявку на получение средств в мобильном банке. Решение о выдаче заемщик получит за несколько минут и дистанционно. На первом этапе сервис доступен для пользователей Android, с февраля – для iOS.

Новая анкета для оформления заявки на автокредит появилась в ВТБ Онлайн. При оформлении заявки клиент указывает марку и модель транспортного средства, его стоимость, размер первоначального взноса, сумму и срок кредита, после чего дает согласие на обработку данных и получает SMS с окончательным решением. При одобрении кредита потребуется один раз посетить офис банка или автосалон партнера – для подписания документов.

– Привычная модель покупки автомобиля в салоне, как и получение кредита, на фоне пандемии существенно изменилась – клиенты готовы приобретать автомобили 100% дистанционно. Мы упрощаем этот процесс и переводим его в онлайн, это стратегически важная для нас задача. С сегодняшнего дня в ВТБ можно оформить автокредит в мобильном приложении, что становится финальным шагом по созданию нами полностью цифровой выдачи кредита. Такую возможность мы запустим в первом полугодии – клиенты смогут удаленно провести подписание всех документов, а позже забрать машину в автосалоне или заказать ее с доставкой на дом, – отмечает Иван Жигарев, начальник управления «Автокредитование» ВТБ.

Приобрести свой автомобиль в кредит или забронировать понравившийся перед такой покупкой можно на сайте ВТБ: банк предлагает собственную витрину транспортных средств, которая включает в себя 19 марок новых авто, а также автомобили с пробегом. В настоящее время на площадке представлен широкий выбор ТС, которые можно приобрести у партнеров банка.

ВТБ входит в ТОП-3 лидеров российского рынка автокредитования. За 11 месяцев 2020 года банк выдал более 82,8 тыс. автокредитов на сумму 71 млрд рублей.

Материал предоставлен пресс-службой банка ВТБ (ПАО)