У пса Шарика, которого привязали к перилам магазина и оставили на морозе, — серьезные проблемы со здоровьем. Сейчас хвостатый находится под присмотром известного челябинского ветеринара Баграта Агажанова. У четырехлетнего питомца простатит, цистит, гастрит, колит, синдром сгущения желчи, увеличены печень и селезенка.— Пес собрал все! Если простатит и цистит вполне могли возникнуть в результате переохлаждения, то остальное — хронические болячки, связанные с кормлением и содержанием. Ощущение, что собака ни разу не бывала на приеме ветеринара, ни разу не проходила вакцинацию и даже элементарную обработку от гельминтов. Наш ветеринарный долг не позволяет оставить все, как есть. Шарику необходима терапия, — говорит ветеринар.Баграт Агажанов вместе с коллегами будет бесплатно лечить Шарика. Но нужны деньги на медикаменты. В инстаграме клиники, где работает Баграт, сейчас идет сбор средств. Если у вас есть желание и возможность, вы тоже можете присоединиться к нему.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru