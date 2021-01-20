Из-за снегопада, который идет еще со вчерашнего вечера закрытии новый каток в парке Терешковой. Как сообщается на странице парка во «ВКонтакте», лед будет открыт с в 18:00 и то, при условии окончания снегопада.— Каток закрыт из-за снегопада. Мы в парке Пушкина только уберем, он опять сыпет. В парке Терешковой лед специфичный. Ждем, что к три часам дня снег прекратится и начнем подготовку льда, — объяснили в администрации парков.Сегодня утром в городе образовались 9-балльные пробки, дорожники отчитались о вывозе трех тысяч тонн снега за ночь. Прогноз погоды читайте по ссылке.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru