Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 20 января 2021 составило 42 067 (+ 297 новых). За прошедшие сутки выписан 378 человек, всего 27 907 южноуральцев победили ковид. В больницах, а также на домашнем лечении остаются 12 584 человек.— За прошедшие сутки умерло 12 человек. От COVID-19 — шесть человек, от других причин — шесть человек, — сообщили в пресс-службе минздрава.Последние новости о коронавирусе в Челябинской области читайте по ссылке.Накануне в интервью федеральному телеканалу «Россия 24» губернатор Алексей Текслер заявил, что мы с конца декабря в региона наблюдается не просто стабилизация ситуации с COVID-19, но и даже снижение.— Надо сказать, что у нас объем тестирования достаточно большой, это, если брать последние сутки, более 8 тысяч тестов на ковид, или 234 на 100 тысяч населения. Это больше всех индикативов, которые сегодня есть, — отметил глава региона. Он также рассказал о проведении ПЦР-тестов в ТРК.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru