Региональная неделя депутата Госдумы Андрея Барышева была насыщенной и плодотворной.Активисты движения «Соцгород», которым вот уже более двадцати лет руководит депутат, побывали в гостях у семей, где воспитываются дети-инвалиды. Им были вручены подарки от народного избранника.Кроме того, в рамках благотворительной акции «Поделись добром» подопечным «Кризисного центра», Воскресной школы Храма Георгия Победоносца, СРЦ Курчатовского и Металлургического районов Челябинска переданы наборов для творчества. Также без подарков не остались воспитанники детского сада женской колонии № 5.Кроме того, в дни празднования Рождества Христова Андрей Барышев поздравил прихожан челябинских храмов.В рамках региональной недели представители депутата побывали на торжественном открытии офиса НКО «Маяк Надежды». Эта общественная организация объединяет членов семей, пострадавших от аварии на ПО «Маяк», и является давним другом и социальным партнером общественного движения «Соцгород». Один из офисов организации расположен в Центральном клубе, в Металлургическом районе. Теперь у маяковцев появилось второе помещение — в Центральном районе, куда «Соцгород» был приглашен на новоселье. Общественники пришли с подарками от депутата Госдумы и поздравили новоселов с важным событием.К слову сказать, благодаря поддержке депутата новым помещением обзавелись и ветераны Центрального района. Раньше они ютились в небольшой комнате по соседству с управлением соцзащиты. Теперь у них есть целое помещение по улице Коммуны с несколькими кабинетами, отдельной кухней и санузлом. Андрей Барышев оказал большую помощь в ремонте помещения, замене дверей и приобретении мебели.Взаимодействие с ветеранскими организациями — одно из главных направлений в работе парламентария и мецената Андрея Барышева. Его законотворческая деятельность также направлена на поддержку людей пожилого возраста.