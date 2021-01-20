На заснеженной трассе под Челябинском произошло смертельное ДТП

Легковой автомобиль столкнулся в грузовиком Фото: кадр с видео

Утром в среду, 20 января, на 27 км автодороги Западный обход Челябинска произошло смертельное ДТП.

— По предварительной информации, 29-летняя женщина-водитель Volkswagen Polo в условиях снегопада не справилась с управлением и совершила выезд на полосу встречного движения, с последующим столкновением со встречным грузовым автомобилем DAF, — рассказали пресс-службе ГИБДД Челябинской области.

На месте ДТП скончалась 53-летняя пассажирка легковушки.

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