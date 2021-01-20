В Челябинской области эксгумировали тело вахтовика, которого похоронили вместо напарника

Николай Зубов работал на Камчатке в компании «Тревожное зарево» Фото: СОЦСЕТИ

В Кыштыме прошло опознание тел погибших вахтовиков Николая Зубова из Карабаша и Дмитрия Горшняка из ДНР Украины. Мужчин перепутали при отправке родственникам. Семье Зубовых пришлось получать разрешение на эксгумацию, поскольку подмена обнаружилась на следующий день после похорон.

— Опознание было сегодня в Кыштыме — там находятся морг и прокуратура. Все прошло нормально. Николая привезли в Карабаш. Похороны будут завтра, — рассказали родственники семьи Зубовых.

Дмитрий Горшняка похоронят на родине в ДНР.

Напомним, трагедия случилась 6 января на золоторудной шахте на Камчатке. Трое рабочих смогли спастись, а Николай Зубов и Дмитрий Горшняк оказались погребены под завалами. О путанице заявила жена Дмитрия Горшняка, она заметила отсутствие татуировки на руке.

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