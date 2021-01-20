В Челябинской области аграрии вложили 20 млрд рублей в виде кредитов в производство и переработку продукции АПК

За четыре года, с 2017 по 2020, аграрии Челябинской области инвестировали в развитие сельхозпроизводства и переработки почти 20 млрд рублей в виде кредитных ресурсов по льготной ставке до 5% годовых.

— Система льготного кредитования, введенная в 2017 году, позволила упростить доступ аграриев к льготным ресурсам и продолжить инвестировать значительные средства в производство, обеспечивая расширенный выпуск продуктов питания. Сегодня региональные продукты питания отличает высокое качество и большая часть этих продуктов остаются доступными для потребителя, — отметил министр сельского хозяйства региона Алексей Кобылин.

Самые крупные инвестиции вложены в строительство тепличного комплекса в Усть-Катаве, в строительство логистических центров в Увельском (ООО «Ресурс») и Сосновском районах (ОАО «Макфа»), в строительство мукомольного цеха и производство растительных напитков «Объединение Союзпищепром».

Из 20 млрд рублей больше половины составили инвестиции в развитие перерабатывающей отрасли. На втором месте — инвестиции на приобретение техники. Только в 2020 году для закупки техники были оформлены кредиты на 1,2 млрд рублей.

Более миллиарда рублей с 2017 по 2020 годы вложено в модернизацию молочного животноводства и производство молочных продуктов такими предприятиями, как «Росмол», СПК «Коелгинское» им. И.Н.Шундеева, «Подовинновское молоко», «Уральская молочная компания». Еще 563 млн рублей кредитных ресурсов направлено на приобретение племенных животных, оборудования для мясных и молочных ферм и птицефабрик.

Только в 2020 году аграрии оформили 183 инвестиционных льготных кредита на 6,4 млрд рублей для приобретения техники и племенного скота, строительство и модернизацию производственных комплексов.