В Челябинске пересмотрят проект катка Науки возле памятника Курчатову

Каток выглядит очень красиво, но расположение ларьков в охранной зоне вызвало негодование. Фото: предоставлено Юрием Латышевым

Павильоны для будущего «Катка науки» возле памятника Курчатову признали незаконными и велели демонтировать. Срок — до мая.

— Пару недель назад павильоны сдвинули блице к торговому центру. Собственники говорят: «земля наша», но только забывают, что это территория охранной зоны. Я им даже предлагал варианты, как это можно установить киоски законно, но они, видимо, не захотели. На меня обиделись, — рассказал журналисту КП-Челябинск краевед Юрий Латышев.

Мэрия предлагает перенести киоски в другое место, а также пересмотреть проект памятника.

— Управлению по архитектурно-градостроительному проектированию города рекомендовано предусмотреть в проекте мероприятия по обеспечению сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Памятник академику И. В. Курчатову». На основании имеющихся замечаний представленный проект отправлен на доработку, — сообщили в пресс-службе мэрии.

Юрий Латышев настаивает: монумент нужно оградить от катка, чтобы отдыхающие не заходили на него.

Напомним, работы начались в октябре. Согласно проекту, напротив памятника Курчатову и справа от него в павильонах хотели сделать зоны отдыха, слева (у стадиона Елесиной) — прокат коньков, санузел и фудкорт. Вокруг монумента должен был появиться большой каток для взрослых, а за памятником — детский, с новогодней елкой посередине, а на крыше подземного ТК «Курчатов» хотели организовать прогулочную зону. Для сказочной атмосферы — 20 светящихся пластиковых скамеек в виде звезд и гирлянды. Посмотреть эскизный проект можно по ссылке. Но строительство остановили после того, как краевед Юрий Латышев заявил, что все это находится в охранной зоне памятника.

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