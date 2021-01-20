«Челбаскет» вырвал победу у лидера чемпионата России

«Челбаскет» (в белой форме) одержал победу над лидером. Фото: БК «Челбаскет»

Во втором матче домашней серии команда сумела «разделаться» с гостями из Тамбова, которые занимают текущее первое место в турнирной таблице российской Суперлиги-2. Счет поединка, который прошел на паркете спортивного корпуса челябинского Дворца пионеров и школьников на Алом поле — 91:88 в пользу челябинской команды. Команды шли «ноздря в ноздрю», но в финальной четверти «Челбаскет» вырвал-таки победу (19:23; 25:19; 22:26; 25:20). Лучшим игроком БК «Челбаскет» в победном матче над Тамбовом стал Валентин Назаров — 23 очка, 1 подбор, 6 передач.

Главный тренер БК «Челбаскет» Евгений Сорокин подчеркнул, что команды показали баскетбол высокого уровня.

— «Тамбов» — лидер лиги, опытнейшая команда, в составе которой игроки с регалиями главной Суперлиги, с опытом выступлений на самом высоком уровне. Но сегодня нам удалось выиграть. Я не стану выделять никого из игроков. Это очень важный день в новой истории «Челбаскет». Когда команда, занимавшая седьмую строку в турнирной таблице, обыгрывает безоговорочного фаворита, клуб с большой историей, с самым широким и глубоким во всей лиге составом... Сегодня этой победой мы сделали еще один шаг в построении боеспособной команды и клуба. Сейчас у команды недельный перерыв, есть время восстановится и подготовится к следующим двум домашним матчам, — отметил Евгений Сорокин.

27 января «Челбаскет» сыграет с Барс-РГЭУ (Ростов-на-Дону), а 30-го с БК «Барнаул» (Алтайский край). Оба матча пройдут в Челябинске.

Трансляции матчей (игры проходят без зрителей): ВКонтакте, Youtube.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru