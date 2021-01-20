Момент смертельного ДТП в Челябинской области попал на видео

Машину начало заносить, она врезалась в отбойник, а затем — в грузовик Фото: кадр с видео

В среду, 20 января, около 12:40 часов на трассе М-5 в Чебаркульском районе произошло смертельное ДТП. Opel Meriva начало заносить из стороны в сторону. Затем легковушка врезалась в отбойник и оказалась на правой полосе, где на полном ходу в нее въехал грузовик.

— По предварительным данным, 57-летняя женщина-водитель не справилась с управлением и допустила столкновения с автомобилем Scania, — рассказал начальник ОГИБДД «Чебаркульский» Виталий Артемов.

Женщина скончалась на месте происшествия, ее пассажир получил травмы и был госпитализирован.

Погибшая работала директором детского сада №7 в селе Травники.

— Сегодня, 20 января 2021 года, в ДТП трагически погибла руководитель детского сада №7 «Березка» села Травники Ирина Кошелева. На протяжении многих лет она занимала должность заведующего детского сада. Она отличалась исключительным трудолюбием, была настоящим профессионалом своего дела, увлеченным и уважаемым человеком. Ирина Николаевна была многодетной заботливой мамой и любящей бабушкой, — сообщили в администрации Чебаркульского района.

Еще одно смертельно ДТП с грузовиком произошло сегодня на дороге Западный обход Челябинска. 29-летняя женщина-водитель Volkswagen Polo во время не справилась с управлением и совершила выезд на встречную полосу встречного движения, где столкнулась с большегрузом марки DAF. Погибла пассажирка легковушки.

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