В Челябинске УФАС проверит рекламу термального комплекса «Баден-Баден» на использование матерного слова

Вызывающая реклама привлекла внимание антимонопольной службы. Фото: УФАС по Челябинской области

Челябинское управление Федеральной антимонопольной службы заинтересовалось рекламой термального комплекса «Баден-Баден». Эксперты проверят, что скрывается ли за березовым листочком нецензурное слово.

Реклама известного центра отдыха размещалась в многоэтажке Челябинска. В ней было поздравление с двойным смыслом «С *банным 2021 годом». В УФАС усмотрели в этом признаки нарушения закона, который запрещает использование нецензурных слов и оскорбительных выражений.

Во время проверки антипомольщики запросят мнение членов Экспертного совета по рекламе.

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