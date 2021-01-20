Экс-мэра Чебаркуля отправили в колонию за взятку и превышение полномочий

Пять лет Ковригин не сможет занимать определенные должности. Фото: администрация Чебаркуля

Суд вынес приговор по уголовному делу экс-главы Чебаркульского городского округа Сергея Ковригина. Его признали виновным в получении взятки, злоупотреблении полномочиями и превышении полномочий. Ближайшие шесть лет он проведет в колонии. Также ему назначен штраф 1 млн. 44 тыс. рублей, с лишением права занимать определенные должности сроком на 5 лет.

— В 2016 году осужденный получил взятку в виде услуг неимущественного характера на сумму более 52 тыс. рублей от представителя коммерческой организации за незаконную передачу объектов муниципальной собственности, — рассказал в СУ СКР по Челябинской области.

Речь идет об объектах водоснабжения и водоотведения. Позже Арбитраж признает договоры по передаче муниципального имущества недействительными.

Как уточнили в прокуратуре, деньги 52 тыс. рублей пошли на оплату услуг журналистки, которая освещала деятельность Сергея Ковригина. Для удобства ее трудоустроили в одно из муниципальных учреждений.

Чиновник был задержан на рабочем месте. Незадолго до ареста вандалы исписали город оскорбительными граффити в его адрес

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