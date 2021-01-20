Вахтовики из Челябинской области украли золото стоимостью в 6,5 млн рублей

Южноуральцы незаконно вывезли 3,5 кг драгоценных металлов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Двух жителей Пласта отправят под суд за кражу 3,5 драгоценного металла (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ) и его незаконное хранение и перевозку (ч. 5 ст. 191 УК РФ).

Как сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, один из обвиняемых работал на золотоизвлекательной фабрике в Республике Саха (Якутия), откуда тайком выносил золотосодержащий концентрат. Чтобы успешно перевести украденное домой, он сговорился со своим земляком, работавшим на том же предприятии. В июле 2020 года они добрались на поезде из Нерюнгри в Челябинск с 3,5 кг драгоценных металлов, из которых 1,6 кг составляло чистое золото и серебро. Общую стоимость украденного оценили более чем в 6,5 млн рублей.

На земельный участок и автомобили обвиняемых наложили арест. В ближайшее время уголовное дело направят в Советский районный суд Челябинска.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru