В Челябинске нашли хозяйку пса Шарика, оставленного привязанным на морозе

Челябинцы нашли хозяйку Шарика. Фото: ветклиника "Добрый хвост"

Челябинцы узнали пса Шарика, которого оставили привязанным к перилам магазина на морозе. Оказалось, собака принадлежит их соседке. Они поделились кадрам с камеры домофона «Интерсвязи», которая сняла, как женщина выходит на улицу с питомцем, а позже возвращается с пакетом продуктов, но уже без собаки. Челябинский ветеринар Баграт Агажанов, приютивший Шарика, хочет поговорить с хозяйкой, ведь у животного обнаружили целый букет заболеваний.Код плеера для сайта:

— Судя по видео, женщина действительно на покупки в магазине могла потратить полчаса, и могло так получиться, что именно в этот промежуток времени Шарика увидели, подождали с ним хозяев, не дождались и забрали с собой, посчитав его брошенным, — рассказал ветеринар. — Мы специально скрыли ее лицо, чтобы не разглашать персональных данных, но выражение лица хозяйки очень удрученное

Ветврач считает, что скорей всего женщина не хотела бросать пса на улице. Сотрудники ветклиники «Добрый хвост» приехали к предполагаемой хозяйке, но ее дома не оказалось. Для связи у двери оставили записку с номером телефона.

— Шарик уже привыкает к обстановке нашей клиники. Мы проводим ему лечение, посадили на строгую диету, — добавил Баграт Агажанов.

Как сообщала ранее «Комсомолка», у Шарика нашли кучу болезней.

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