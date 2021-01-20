Светомузыкальный тоннель завалило: в центре Челябинска выросли снежные горы высотой почти в два метра

Вот так выглядит Кировка после снегопада. Фото: читатель КП-Челябинск

За последние сутки Челябинск оказался в снежном плену . Для дорожников и коммунальщиков, видимо, снегопад в середине зимы стал настоящей неожиданностью. А как объяснить, снежный хребет на главной пешеходной улице города — Кировке? Теперь из-за белых куч челябинцы даже не могут прогуляться по светомузыкальному туннелю.

Ранее в мэрии отчитались о том, что за прошедшую ночь вывезли 3302 тонны снега. Не обошлось с утра и без 8-балльных пробок.

Снежные кучи высотой почти в два метра. Фото: читатель КП-Челябинск

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