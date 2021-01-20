Светомузыкальный тоннель завалило: в центре Челябинска выросли снежные горы высотой почти в два метра

Вот так выглядит Кировка после снегопада. Фото: читатель КП-Челябинск
За последние сутки Челябинск оказался в снежном плену . Для дорожников и коммунальщиков, видимо, снегопад в середине зимы стал настоящей неожиданностью. А как объяснить, снежный хребет на главной пешеходной улице города — Кировке? Теперь из-за белых куч челябинцы даже не могут прогуляться по светомузыкальному туннелю.
Ранее в мэрии отчитались о том, что за прошедшую ночь вывезли 3302 тонны снега. Не обошлось с утра и без 8-балльных пробок.
Снежные кучи высотой почти в два метра. Фото: читатель КП-Челябинск
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru