В Челябинске устранили коммунальную аварию, из-за которой десятки домов остались без тепла

Жителям ЧМЗ включили отопление после коммунальной аварии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Металлургическом районе устранили коммунальную аварию, из-за которой без воды и отопления остались 39 жилых домов, два садика и три школы.

— ГВС и отопление запущены в 17:35. О необходимости контроля на внутридомовых коммуникациях все упаавляющие компании оповещены, — сообщили в пресс-службе мэрии Челябинска.

На прошлой неделе на ЧМЗ произошел похожий инцидент. В результате аварии без тепла остались 51 многоквартирный дом, 15 частных и три объекта социального назначения. А прокуратура Металлургического района решила проверить, как исполняются коммунальные услуги.

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