В Челябинской области мужчина погиб, убирая снег

В Карабаше погиб водитель погрузчика, убирая снег
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Днем на территории промышленного предприятия в Карабаше нашли тело 30-летнего водителя погрузчика. Инцидент произошел в понедельник, 18 января, сообщает Следственный комитет Челябинской области.
По предварительной информации, мужчина занимался уборкой снега на погрузчике. Техника опрокинулась, в результате водитель получил смертельные травмы.
Сейчас СК проводит доследственную проверку, устанавливаются обстоятельства случившегося.
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