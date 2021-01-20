В Челябинской области мужчина погиб, убирая снег

В Карабаше погиб водитель погрузчика, убирая снег Фото: Алексей БУЛАТОВ

Днем на территории промышленного предприятия в Карабаше нашли тело 30-летнего водителя погрузчика. Инцидент произошел в понедельник, 18 января, сообщает Следственный комитет Челябинской области.

По предварительной информации, мужчина занимался уборкой снега на погрузчике. Техника опрокинулась, в результате водитель получил смертельные травмы.

Сейчас СК проводит доследственную проверку, устанавливаются обстоятельства случившегося.

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