Челябинск
Еще
Радио
Челябинск
Еще
Радио
Челябинск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Будут ли учиться школьники 21 января 2021 года в Челябинске

КП-Челябинск выяснила, как будут учиться школьники 21 января 2021 года
Алиса КУКУШКИНА
КомментироватьОставить комментарий
Отмене занятий рады все школьники, но последнее слово за комитетом по делам образования Челябинска.

Отмене занятий рады все школьники, но последнее слово за комитетом по делам образования Челябинска.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Челябинске в четверг, 21 января, занятия в школах Челябинска проводятся в обычном режиме. Об этом сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе города.

По данным гидрометцентра, сегодня в Челябинске облачно с прояснением, без существенных осадков. Ночью -22... -24°C, днем -16... -18°C. Ветер западный 4-9 м/с.

Решение об отмене уроков принимает комитет по делам образования Челябинска, опираясь на среднеарифметические значения текущей и прогнозируемой температуры воздуха и скорости ветра к 21:00 и 5:00. Их вычисляет старший оперативный дежурный ЕДДС. Чтобы вам было удобно ориентироваться, мы собрали температурную шкалу отмены занятий в одной картинке.

Инфографика: Сергей Зверев

Инфографика: Сергей Зверев

На случай сильных холодов, держите памятку с рекомендациями ЕДДС:

Инфографика: Сергей Зверев

Инфографика: Сергей Зверев

Инфографика: Сергей Зверев

Инфографика: Сергей Зверев

Как правильно ухаживать за лицом зимой, чтобы каждый раз не превращаться в шелушащийся красный помидор, мы узнали у челябинского косметолога Валентины Желавской.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru