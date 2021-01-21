Отмене занятий рады все школьники, но последнее слово за комитетом по делам образования Челябинска. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Челябинске в четверг, 21 января, занятия в школах Челябинска проводятся в обычном режиме. Об этом сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе города.

По данным гидрометцентра, сегодня в Челябинске облачно с прояснением, без существенных осадков. Ночью -22... -24°C, днем -16... -18°C. Ветер западный 4-9 м/с.

Решение об отмене уроков принимает комитет по делам образования Челябинска, опираясь на среднеарифметические значения текущей и прогнозируемой температуры воздуха и скорости ветра к 21:00 и 5:00. Их вычисляет старший оперативный дежурный ЕДДС. Чтобы вам было удобно ориентироваться, мы собрали температурную шкалу отмены занятий в одной картинке.

Инфографика: Сергей Зверев

На случай сильных холодов, держите памятку с рекомендациями ЕДДС:

Инфографика: Сергей Зверев

Инфографика: Сергей Зверев

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