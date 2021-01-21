До минус 35: на выходных в Челябинской области снова ударит лютый мороз

В Челябинске в субботу столбики термометров покажут -31,-33.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Синоптики прогнозируют мороз на грядущие выходные в Челябинской области. Так, по данным Челябинского гидрометеоцентра, ночью в субботу, 23 января, будет -25,-30, в горах и низинах до -35. Днем воздух прогреется, столбики термометров покажут -16,-21, на крайнем западе -11,-16, а в горах до -24. Местами пройдет небольшой снег.
В Челябинске ожидается -31,-33 ночью, а днем -19,-21 с небольшим снегом. В воскресенье мороз ослабнет. Ночью воздух остынет до -27, а днем будет -7.
К началу следующей недели заметно потеплеет: дневные температуры могут повыситься до 0 градусов. По прогнозу Гидрометцентра России, следующая рабочая неделя начнется в Челябинске с -1 градуса, во вторник потеплеет до 0, а в среду ожидается -4.
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