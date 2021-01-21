Двое умерли на месте: иномарка влетела в грузовик на трассе в Челябинской области

Легковушку сильно смяло от удара. Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

Авария произошла на трассе М-5 в Саткинском районе в ночь на четверг, 21 января. По предварительным данным, 34-летняя водитель Skoda Fabia не справилась с управлением и въехала в двигающийся по встречке грузовик Scania. По кадрам с места аварии видно, что легковушку сильно смяло от удара.

— В результате ДТП водитель и 51-летний пассажир иномарки от полученных травм скончались на месте, — рассказали в Управлении ГИБДД по Челябинской области.

Грузовиком управлял 32-летний мужчина, его состояние не уточняется. Сейчас полицейские проводят проверку по этой аварии. Известно, что в иномарке ехали жители Тюмени, а за рулем грузовика был житель Пензенской области.

Напомним, накануне на М-5 произошло еще одно смертельное ДТП. Легковушка врезалась в отбойник и оказалась на правой полосе, где на полном ходу в нее въехал грузовик. За рулем иномарки была заведующая детским садиком села Травники Ирина Кошелева. Она скончалась на месте.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru