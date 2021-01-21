Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 21 января составляет 42 361 человек. Фото: Олег ЗОЛОТО

Число южноуральцев, заболевших коронавирусом, за сутки увеличилось на 294 человека, среди них один школьник. Таким образом, общее количество зараженных на 21 января составляет 42 361.

За прошедшие сутки из больниц выписали 361 пациента, всего 28 268 южноуральцев победили ковид. В больницах, а также на домашнем лечении остаются 12 502 человека.

Летальная статистика пополнилась еще 15 случаями. Непосредственно от COVID-19 умерли 10 человек, еще у 5 южноуральцев коронавирус стал сопутствующим заболеванием.

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