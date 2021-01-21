СК возбудил уголовное дело после проверки обледеневшего общежития в Челябинской области

Общежитие прозвали домом из фильма ужасов. Так оно выглядит сейчас. Фото: Марина Исламова/vk.com

Многострадальным домом в Чебаркуле занялись следователи. Сотрудники СУ СК России по Челябинской области организовали доследственную проверку, за ходом которой следил лично председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Сегодня, 21 января, стало известно, что проверка обернулась уголовным делом.

— Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность», — рассказали в пресс-службе СУ СК России по Челябинской области.

Сейчас силовики выясняют, почему местные власти и коммунальники допустили проживание людей в аварийном доме.

Напомним, жильцы общежития по адресу Электростальская, 7 уже боятся за свою жизнь, их дом даже визуально нагоняет страх. Подъезд и подвал без дверей, фундамент осыпается, проводка сожжена, потолок и пол в дырах. Несколько лет назад здесь рухнул лестничный пролет. Когда были дожди, дом топило с первого по пятый этаж, а этой зимой все вымерзло настолько, что превратилось в ледяную пещеру.

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