В Челябинской области машиниста Южноуральской ГРЭС наградили за спасение женщины и ее 11-летней дочери

Руслана Рожика, спасшего жизнь женщины и ребенка, нашли через интернет. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Через полтора года награда нашла своего героя. Машинисту энергоблока котлотурбинного цеха филиала Южноуральской ГРЭС Руслану Рожику вручили медаль МЧС России «За спасение погибающих на водах».

Летом 2019 года Руслан отдыхал на природе. Неожиданно услышал крики о помощи. В воде тонули женщина и 11-летняя девочка, которые заплыли далеко и не рассчитали свои силы. Молодой человек в ту же секунду бросился в воду и вытащил ребенка и ее маму. Когда Руслан убедился, что жизнь спасенных в безопасности, он сразу ушел.

Женщина хотела сказать слова благодарности, но свои данные спаситель не оставил. Пришлось искать через интернет. Только тогда стало известно о геройском поступке Руслана.

Руководство ГРЭС вышло с ходатайством о поощрении своего сотрудника. Награду Руслану Рожику вручил глава Южноуральска.

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