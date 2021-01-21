Следственный комитет официально прокомментировал задержание профессора УралГУФКа

По данным сайта университета, Виктор Олефиренко работает на кафедре с 1977 года. Фото: uralgufk.ru
На профессора УралГУФКа Виктора Олефиренко возбудили уголовное дело за получение взятки. По данным следствия, деньги он взял от студента за сдачу экзамена. Силовики предполагают, этот случай в практике профессора не единичный.
— Сейчас устанавливаются обстоятельства совершенного преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения, — прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Челябинской области.
Преступление выявили сотрудники регионального управления ФСБ России. Вместе с сотрудниками ГУ МВД Российской Федерации они осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела. Расследование дела продолжается.
Напомним, ранее сообщалось, что Олефиренко поймали на взятке в 20 тыс. рублей. Однако предположительно общая сумма взяток составляет больше 70 тыс. рублей.
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