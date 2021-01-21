Челябинца Евгения Кузнецова отстранили от игр в НХЛ за нарушение антиковидных правил

Перед началом сезона Кузя успел побывать в Челябинске Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Воспитанника челябинского хоккея Евгения Кузнецова и его одноклубников по Washington Capitals Александра Овечкина, Дмитрия Орлова и Илью Самсонова отстранили от игр и тренировок за нарушение антиковидных норм. Во время выезда русские легионеры собрались в одном гостиничном номере и находились там без масок.

Но это еще не все. Сам клуб оштрафовали на приличную сумму — $100 тыс., что составляет около 7,3 млн в рублевом эквиваленте по нынешнему курсу.

— Наш тренировочный персонал очень усердно работал над созданием безопасных условий для наших игроков и персонала, чтобы они могли участвовать в соревнованиях в этом сезоне. Мы разочарованы выбором наших игроков взаимодействовать в своем гостиничном номере и за пределами утвержденных командой зон. Мы принимаем решение НХЛ и еще раз подтверждаем действующие протоколы COVID-19, чтобы убедиться, что игроки полностью соблюдают правила, — говорится в заявлении клуба на сайте НХЛ.

«Вашингтон» уже получал предупреждение — кто-то доложил, что игроки находятся в раздевалках без масок. Как рассказал «Спорт-Экспрессу» Евгений Кузнецов, из лиги «прилетело моментально».

— В оправдание скажу, что нарушили мы не сознательно, а просто забыли про все правила. Первая встреча, первая победа, не до масок было, эмоции захлестывали, — цитирует издание Евгения Кузнецова. — Маску я снимаю только в машине, когда еду домой. Но даже на тренировочном катке ее ношение обязательно.

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