В центре Челябинска на два месяца ограничат движение

Ограничение продлится до 15 марта Фото: Андрей АБРАМОВ

С 9:00 пятницы, 22 января, в Челябинске ограничат движение по улице Труда на участке от Пушкина до Свободы. Ширина проезжей части станет меньше, а значит, возможны заторы.

— Ограничение продлится до 15 марта, работы ведет ООО «Гарантстрой», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут. Ограничение связано проведением коммунально-строительных работ по присоединению к водоснабжению и водоотведению.

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