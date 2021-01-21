«Пьяный, а про карантин помнит»: житель Челябинска позабавил главреда Esquire

«Через нос и рот вирус не доберется, а через подбородок может атаковать нехило», — шутит Сергей Минаев Фото: кадр с видео

История из Челябинска засветилась в блоге главреда журнала Esquire Сергея Минаева. Увы, как это часто бывает «хорошими делами прославиться нельзя». Писателя зацепило видео из челябинского супермаркета, где пьяный покупатель уснул между полками.

— Он не хулиган, не быдло, не бык какой-нибудь рогомет. Он просто взял водочки, закусил детским питанием — чтоб калорий лишних не принимать. Он лежит, и у него самое характерное — масочка. Пьяный-пьяный, а про карантин помнит: что через нос и рот вирус не доберется, а через подбородок может атаковать нехило, — отмечает Сергей Минаев.

Изначально видеозаписью поделилось частное охранное предприятие «Варяг». Они рассказали, что мужчина выпил водки, закусил детским питанием и спокойно уснул между стеллажами. Приехавшие по тревожке «варяги» передали его сотрудникам полиции.

Не так давно на счет масках на подбородках иронизировал главный внештатный эпидемиолог Челябинской области Александр Выгоняйлов.

— Недавно у меня спросили, поднялась ли сознательность граждан. Поднялась с подбородка до носа, вместе с масками. Причем, маски эти были куплены еще весной, — отметил Александр Выгоняйлов.

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