Профессора УралГУФКа из Челябинска, попавшегося на взятке, отправили под домашний арест

Виктора Олефиренко поймали с поличным. Фото: uralgufk.ru
Советский районный суд Челябинска избрал меру пресечения заведующему кафедрой УралГУФКа Виктору Олефиренко. Его отправили под домашний арест на два месяца.
— С учетом того, что обвиняемым совершено тяжкое преступление, он может оказать давление на свидетелей, воспрепятствовать производству по делу, принять меры к сокрытию доказательств, суд удовлетворил ходатайство следственных органов, избрав меру пресечения в виде домашнего ареста сроком до 19 марта 2021 года, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
Профессор и его защитник не стали возражать против такой меры пресечения.
Напомним, Олефиренко обвиняется в получении взятки от студента. Его поймали с поличным. Однако следователи предполагают, что этот преступный эпизод не единственный.
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