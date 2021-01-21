Профессора УралГУФКа из Челябинска, попавшегося на взятке, отправили под домашний арест

Виктора Олефиренко поймали с поличным. Фото: uralgufk.ru

Советский районный суд Челябинска избрал меру пресечения заведующему кафедрой УралГУФКа Виктору Олефиренко. Его отправили под домашний арест на два месяца.

— С учетом того, что обвиняемым совершено тяжкое преступление, он может оказать давление на свидетелей, воспрепятствовать производству по делу, принять меры к сокрытию доказательств, суд удовлетворил ходатайство следственных органов, избрав меру пресечения в виде домашнего ареста сроком до 19 марта 2021 года, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Профессор и его защитник не стали возражать против такой меры пресечения.

Напомним, Олефиренко обвиняется в получении взятки от студента. Его поймали с поличным. Однако следователи предполагают, что этот преступный эпизод не единственный.

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