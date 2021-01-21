На мать, пробившую голову 13-летней дочери в аэропорту Челябинска, завели уголовное дело

В аэропорту Челябинска женщина ударила свою дочь по голове Фото: Андрей АБРАМОВ

На 39-летнюю женщину, избившую 13-летнюю дочь в челябинском аэропорту, завели уголовное дело. В «воспитательных методах» матери усмотрели признаки умышленного причинения легкого вреда здоровью по статье 115 УК РФ.

Инцидент в аэропорту Челябинска произошел 11 января. Женщина из Сочи в девять раз ударила ребенка рукой по голове и один раз пакетом с сувенирами. В ярость мать пришла из-за отказа дочери лететь в самолете из Челябинска на юг России одной.

— Конфликт произошел во время посадки на утренний рейс «Челябинск – Сочи», — рассказали в пресс-службе Южно-Уральского линейного управления МВД на транспорте. — Пассажирка отправила дочь на посадку, а сама покупала сувениры в зале внутренних авиалиний. Но на стойке регистрации выяснилось, что у ручной клади перевес.

Женщина начала скандалить. Как уточнили в транспортной полиции, она вела себя грубо и материлась, из-за чего ее отстранили от полета.

— Мать хотела отправить свою несовершеннолетнюю дочь одну, но девочка отказалась, и женщина нанесла ребенку не менее девяти ударов рукой по голове и один удар по голове пакетом с сувенирами, — добавили в ведомстве. — С открытой раной на голове подросток обратилась за медпомощью.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело.

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