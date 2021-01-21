Челябинцы пожаловались на свалку снега рядом с многоэтажкой в «Парковом-2»

Несанкционированное складирование снега на улице Шмакова возмутило людей. Фото: комитет дорожного хозяйства Челябинска

В Челябинске убранный с улиц снег начали складировать на площадке около дома №17 по улице Александра Шмакова. Жителей «Паркового-2» это не устроило, и они пожаловались в городской комитет дорожного хозяйства. В мэрии обещают наказать виновных, а губернатор Алексей Текслер призывает чиновников усилить контроль за подрядчиками.

— Мы уже направили письма в администрацию Курчатовского района, управления развития и благоустройства городской среды и экологии и природопользования, — сообщили в комитете дорожного хозяйства Челябинска. — Неизвестные будут установлены и привлечены к административной ответственности.

Чиновники просят людей сообщать о несанкционированных свалках снега в комитет дорожного хозяйства и напоминают, что в Челябинске снег должны складировать на площадке по улице Героев Танкограда, 12п.

Вице-мэр Челябинска Александр Астахов, по данным мэрии, сегодня проверил, как обстоят дела с уборкой снега во дворах. Эту работу там проводят управляющие компании. Чиновник объехал 150 случайно выбранных дворов в Калининском, Курчатовском районах и в микрорайоне «Парковый-2», и в целом остался доволен увиденным.

Уборкой снега во дворах занимаются управляющие компании. Фото: пресс-служба администрации Челябинска

— Смотрели, как управляющие организации ведут борьбу с колейностью на проездах и как расчищены тротуары, — сказал Александр Астахов. — Все очень даже неплохо. Есть небольшие замечания, но все управляющие компании нормально реагируют на них.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер считает ситуации, когда снег не вывозится, а трамбуется рядом с местом уборки или вывозится на газоны или свободные пространства между деревьями, недопустимыми. Глава региона призывает чиновников тщательнее контролировать подрядчиков на постоянной основе и мониторить соцсети. Там люди бьют тревогу гораздо раньше ответственных лиц.

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