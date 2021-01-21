Существенно вырастет стоимость билета на электричку из Челябинска до Троицка. Фото: Svrpk.ru
В Челябинской области подорожает проезд в электричках. Тариф на железнодорожные перевозки людей в пригородных поездах с 1 февраля составит 2,8 рубля за каждый километр поездки. Об этом в четверг, 21 января, сообщили в пресс-службе АО «Свердловская пригородная компания».
Проезд в электричках подорожает по постановлению министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области. Ведомство это делает, учитывая уровень инфляции.
Как уточнили в «СПК», стоимость поездки из Челябинска до Полетаево обойдется людям в 72,8 рубля, что на 2,8 рубля дороже, чем было раньше. Поездка до Миасса из областного центра обойдется людям в 268,8 рублей вместо привычной суммы в 259,2 рубля.
Существенно вырастет цена за билет на электричку из Челябинска до Троицка — на 12,1 рубля, и составит с 1 февраля 338,8 рубля.
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