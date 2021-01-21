Челябинский «Трактор» в овертайме переломил сопротивление «Салавата Юлаева»

Фото: ХК «Трактор»

В этом сезоне черно-белые уже сразились с уфимцами на их площадке. Тогда победу праздновали хозяева — 3:1. В сегодняшнем матче «Трактор» намеревался взять реванш и за поражение в столице Башкортостана и за недавний проигрыш на своей площадке «Авангарду» (2:3). В том матче с «ястребами» челябинцы пропустили шайбу уже на первых секундах, зато в игре с «Салаватом» сами открыли счет уже на старте периода. Голом на 52-й секунде отметился Томаш Гика после филигранной передачи Ника Бэйлена.

В конце второго периода гости сравняли счет — 1:1 (гол — Сакари Маннинен). Третий оказался безголевым, а в овертайме победную шайбу забросил форвард «Трактора» Понтус Оберг. В итоге в 4-матчевой домашней серии черно-белые взяли 50 процентов очков, победив в двух поединках.

КСТАТИ

СМИ сообщили, что хоккейный клуб «Авангард» направил в КХЛ письмо, в котором указывает на нарушения «Трактором» технического регламента перед началом матча в Челябинске, который состоялся 19 января.

Отмечается, что перед началом встречи ведущий позволил себе некорректные высказывания относительно болельщиков и игроков «Авангарда». Кроме того, на видеокубе арены по ходу объявления состава «ястребов» демонстрировались кадры мультфильмов, сравнивающие хоккеистов «Авангарда» с курицами. «Авангард» просит КХЛ дать оценку указанным эпизодам и принять меры по отношению к ХК «Трактор», в частности, потребовать его принести официальное извинение клубу, игрокам и болельщикам.

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