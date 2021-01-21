Роспотребнадзор за сутки передал под наблюдение врачей более 800 жителей Челябинской области

Больше всего случаев заражения в регионе 21 января выявили в Челябинске. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Челябинской области неблагополучная ситуация по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. За сутки региональным управлением Роспотребнадзора 818 человек переданы в больницы под наблюдение врачей и для дальнейшего лабораторного обследования.

Такие данные надзорный орган опубликовал в четверг, 21 января, в отчете о ситуации по заболеваемостью ОРВИ в регионе и мерах профилактики COVID-19.

— По состоянию на 21 января в Челябинской области зарегистрирован 42 361 случай новой коронавирусной инфекции: показатель на 100 тысяч населения – 1222,1, — привел цифры руководитель регионального управления Роспотребнадзора Анатолий Семенов. — За прошедшие сутки передано в больницы 818 человек для организации медицинского наблюдения и лабораторного обследования.

Анатолий Семенов уточнил также, что за последние сутки обследовано 9 072 человека, всего с начала пандемии их число составило достигло 1 271 270.

В регионе больше всего зараженных COVID-19 за минувшие сутки в Челябинске — 97, в Магнитогорске — 45, Копейске — 28, Миассе — 15, Саткинском районе — 14, Златоусте — 12.

В остальных городах и районах региона менее десяти случаев заражения коронавирусом. Ни одного — в Верхнем Уфалее, Локомотивном, Усть-Катаве, Чебаркуле, Варненском, Пластовском, Троицком и Чебаркульском районах.

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