Балет-феерия и яркие постановки: в челябинском театре оперы подготовили несколько премьер

Челябинскому театру оперы и балета исполняется 65 лет
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В этом году Челябинский театр оперы и балета отмечает 65-летие. Как рассказал директор Владимир Досаев, в юбилейное время зрителей порадует новыми интересными постановками.
13 и 14 февраля челябинцев приглашают на премьеру балета Людвига Минкуса «Дон Кихот». 3 и 4 апреля театр покажет оперу Петра Чайковского «Иоланта». В мае зрителей порадуют «Сказками Гофмана». Это новая совместная постановка с партнерами театра «Franceconcert» из Франции.
В конце сентября в афишу включили оперу Джузеппе Верди «Бал-маскарад», в конце октября зрителям покажут балет Адольфа Адана «Корсар».
По словам Владимира Досаева, артисты уже начали готовиться к юбилею театра:
— Основные события намечены на конец сентября 2021-го года. Будет гала-концерт артистов оркестра, балета, хора и солистов оперы.
В ноябре 2021-го года в Челябинск с гастролями приедет Большой театр. Южноуральцам представят оперу «Свадьба Фигаро» в концертном исполнении и балет «Жизель» в постановке народного артиста СССР Юрия Григоровича.
В театре также планируют открыть свой музей.
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