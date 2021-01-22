Дорожники отчитались о ночной уборке улиц Челябинска

За ночь дорожники вывезли с улиц несколько тысяч тонн снега. Фото: комитет дорожного хозяйства Челябинска

Дорожники продолжают в круглосуточном режиме чистить улицы Челябинска от снега. Как сообщили в комитете дорожного хозяйства города, в ночь с 21 на 22 января рабочие вывезли с улиц 3472,5 тонн снега.

— Сегодня ночью в Челябинске снег с дорог и тротуаров убирали 104 рабочих и 221 спецмашина, — рассказали в комитете дорожного хозяйства Челябинска.

Дороги очищали механизированным способом. Работали также на остановках общественного транспорта, тротуарах и прилотковой части: чистили от снега и грязи, подсыпали опасные участки для предотвращения образования гололеда.

Накануне жители «Паркового» не устроила снежная свалка под окнами дома №17 по улице Александра Шмакова. Люди пожаловались в городской комитет дорожного хозяйства. В мэрии обещают наказать виновных, а губернатор Алексей Текслер призывает чиновников усилить контроль за подрядчиками.

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