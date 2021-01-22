В Челябинске в столкновении BMW и Lada Granta на встречке пострадал 77-летний пенсионер

Колесо у Lada от удара буквально вывернуло. Фото: пресс-служба УГИБДД по Челябинску

В Челябинске в аварии с вылетом на встречку пострадал 77-летний дедушка. Пенсионер получил травмы, когда в его Lada Granta с полосы встречного движения на улице Куйбышева, 86 влетела 36-летняя женщина на BMW.

Авария произошла днем в четверг, 21 января. Как рассказали в пресс-службе городского управления ГИБДД, около 13:25 женщина на иномарке не справилась с управлением и столкнулась с движущимся во встречном направлении прямо автомобилем Lada Granta под управлением 77-летнего водителя.

Авария произошла на улице Куйбышева. Фото: пресс-служба УГИБДД по Челябинску

В результате ДТП пострадал пенсионер. Он получил телесные повреждения.

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