В мэрии Челябинска предупредили о последствиях участия и организации митингов

За охраной порядка на массовых мероприятиях следят сотрудники Росгвардии. Фото: соцсети.

Челябинцев, в том числе родителей несовершеннолетних детей, предупредили о негативных последствиях выхода на несогласованные акции протеста. Для участников это может обернуться штрафов в 50 тысяч рублей, а его организаторам — лишением свободы до пяти лет. Об этом в пятницу, 22 января, сообщил начальник управления информационной политики городской администрации Владимир Сафонов.

— Несогласованное проведение публичного мероприятия 23 января 2021 года повлечет нарушение требований федерального закона, — рассказал Владимир Сафонов. — Проведение несанкционированных и несогласованных массовых мероприятий и участие в них влекут административную и уголовную ответственность.

Кроме прямых правовых последствий такая судимость, как уточнили в мэрии, может испортить жизнь в будущем: при устройстве на работу в серьезную организацию, выезде за границу, открытии бизнеса, повлиять на судьбу ребенка.

— Судимость любого близкого родственника (братьев, сестер, матери, бабушек или дедушек) может иметь особую важность при устройстве на работу в госорганы, серьезные компании со службой безопасности или переезде в другую страну (например, получение гражданства или трудоустройство), — добавил Сафонов.

Напоминаем, что согласно пункта 5 статьи 5 Федерального закона № 54-ФЗ, организатор публичного мероприятия не вправе проводить его, если уведомление о проведении акции протеста не было подано в срок или не согласовано с местными властями.

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