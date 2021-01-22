В челябинской больнице проведут бесплатное тестирование на COVID-19

Тестирование в ГКБ №1 для всех желающих пройдет с 9:00 до 14:00. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В ГКБ №1 в воскресенье, 24 января, все желающие смогут бесплатно сдать ПЦР-тест на коронавирус. Как сообщили в мэрии, результаты анализов через несколько дней придут в поликлиники по месту жительства.

— Тестирование пройдет с 9:00 до 14:00 на улице Воровского, 16 в кабинете №103, — уточнили в мэрии. — При себе необходимо иметь паспорт и медицинский полис.

Людей с признаками болезни просят не приходить, а вызвать врача на дом, а всех остальных — соблюдать социальную дистанцию при посещении поликлиники.

Исследование проводится, чтобы выявить бессимптомное носительство.

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