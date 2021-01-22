В Челябинске Opel Astra влетел в такси, пострадал пассажир

Водитель немецкой иномарки поздно затормозил. Фото: пресс-служба управления ГИБДД по Челябинску

В Челябинске 35-летний водитель Opel Astra влетел в такси Datsun on-do. От удара пострадал 31-летний пассажир японской иномарки.

Авария произошла в четверг, 21 января, в 8:30 на проспекте Победы, 60/1. Как сообщили в пресс-службе городского управления ГИБДД, водитель Opel Astra несвоевременно применил торможение и въехал в остановившиеся впереди такси.

— За рулем Datsun on-do находился 40-летния водитель, — уточнили в Госавтоинспекции. — В результате ДТП клиент такси получил телесные повреждения.

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