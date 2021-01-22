За сутки в Челябинской области выявили 293 новых случаев заражения коронавирусом.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Челябинской области за сутки зарегистрировали 293 новых случая коронавируса. Среди зараженных два школьника. С начала пандемии число заболевших достигло 42 654. Об этом в пятницу, 22 января, сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.
Скончались 16 человек. У всех был диагностирован COVID-19, но непосредственно от него скончались 11 пациентов. Причиной смерти остальных стали сопутствующие заболевания.
Больничные палаты при этом покинули 373 пациента, а с начала пандемии число выздоровевших от коронавируса составило 28 641 человек. Под присмотром врачей остаются 12 406 зараженных.
В ГКБ №1 в воскресенье, 24 января, все желающие смогут бесплатно сдать ПЦР-тест на коронавирус. В мэрии рассказали, в какой кабинет обращаться, и что нужно иметь при себе,
В Челябинской области режим повышенной готовности действует до 24 января.
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