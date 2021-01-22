В очереди людей просят соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.
Фото: Ангелина ЗАКИРОВА
В Минздраве озвучили адреса и время работы «кабинетов» для бесплатного ПЦР-тестирования на коронавирус в Челябинской области. В списке — 20 торгово-развлекательных комплексов.
— С собой необходимо взять паспорт и медицинский полис, — уточнили в ведомстве. — За два часа до тестирования рекомендуем воздержаться от приема пищи и ничего не пить.
Всем пришедшим нужно быть в маске и соблюдать социальную дистанцию.
Челябинск:
23 и 24 января
ТК «Алмаз» с 10:00 до 14:00.
ТК «Космос» с 14:00 до 17:00.
ТК «Горки» с 14:00 до 17:00.
ТК «Куба» с 14:00 до 17:00.
ТК «Алмаз» («Леруа Мерлен») с 14:00 до 17:00.
ТК «Кольцо» с 10:00 до 14:00.
Также в Челябинске тестирование для всех желающий 24 января пройдет в ГКБ №1.
Аша:
ТК «ДНС»: 23 января с 11:00 до 14:00.
Златоуст:
ТК «Тарелка»: 23 и 24 января с 11:00 до 15:00.
Карталы:
ТК «Светофор»: 23 января с 11:00 до 13:00.
ТК «Доброцен»: 24 января с 11:00 до 13:00.
Копейск:
ТК «Слава»: 23 и 24 января с 10:00 до 13:00.
Кыштым:
ТК «Квартал»: 23 и 24 января с 9:00 до 11:00.
Магнитогорск:
23 и 24 января
ТК «Континент» с 10:00 до 12:00.
ТК «Гостинный двор» с 10:00 до 12:00.
ТК «Радуга вкуса» с 10:00 до 12:00.
Миасс:
ТК «Слон»: 23 и 24 января с 12:00 до 15:00.
Пласт:
ТК «Раздолье»: 23 и 24 января с 10:00 до 14:00.
Сатка:
ТК «Факел»: 23 и 24 января с 11:00 до 12:00.
Южноуральск:
ТК «Южный»: 23 и 24 января с 10:00 до 12:00.
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