Алексей Текслер продлил режим повышенной готовности в Челябинской области из-за коронавируса

Фото: пресс-служба правительства Челябинской области
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер пролил режим повышенной готовности еще на четыре недели. Об этом в пятницу, 22 января, сообщили в пресс-службе областного правительства.
— Распоряжением главы региона необходимость соблюдать режим самоизоляции для людей старше 65 лет продлена на два двухнедельных периода: с 25 января по 7 февраля и 8 по 21 февраля, — говорится в сообщении властей.
В Челябинской области режим повышенной готовности действует до его отмены специальным распоряжением.
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