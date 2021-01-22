Алексей Текслер продлил режим повышенной готовности в Челябинской области из-за коронавируса

Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер пролил режим повышенной готовности еще на четыре недели. Об этом в пятницу, 22 января, сообщили в пресс-службе областного правительства.

— Распоряжением главы региона необходимость соблюдать режим самоизоляции для людей старше 65 лет продлена на два двухнедельных периода: с 25 января по 7 февраля и 8 по 21 февраля, — говорится в сообщении властей.

В Челябинской области режим повышенной готовности действует до его отмены специальным распоряжением.

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