В Челябинской области сотрудник автошколы попался на торговле липовыми документами для получения водительских прав

За освобождение от экзаменов мужчина получил в общей сложности 190 тысяч рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каслях председатель аттестационной комиссии автошколы попался на коммерческом подкупе. За вознаграждение — в общей сложности 190 тысяч рублей — он выдавал свидетельства об окончании обучения и успешной сдаче итогового экзамена людям, которые этого не делали. В итоге пять человек на основании липовых документов, получили водительские права в ГИБДД, сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

— Осужденный с 2017 по 2020 год незаконно получил от восьми обучающихся 190 тысяч рублей за выдачу свидетельств о профессии водителей категорий «А», «В», «С», «СЕ» без прохождения данными лицами соответствующего обучения и сдачи итогового экзамена, — уточнила Наталья Мамаева. — Пятеро из них на основании этих документов получили в ГИБДД водительские удостоверения. Их по иску прокурора буду через суд признавать недействительными.

Судом признал мужчину виновным и приговорил к шести годам лишения свободы условно, с испытательным сроком три года. Приговор не вступил в законную силу.

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